Positivo al Covid se ne andava in giro a San Pietro in Bevagna

La località marina di Manduria, da sempre destinazione privilegiata nel ponte pasquale non solo dai manduriani, è stata già visitata ieri da un uomo della provincia di Brindisi che non poteva spostarsi da casa perchè contagiato da Covid. A scoprirlo mentre transitava con la sua autovettura per le strade di San Pietro in Bevagna (dove evidentemente possiede una seconda casa), sono stati i carabinieri della compagnia di Manduria che lo hanno fermato per un normale controllo.

Poco prima i carabinieri di Francavilla Fontana, a seguito degli accertamenti finalizzati a contenere la diffusione del virus Covid–19, si erano recati a casa dell’uomo e ne avevano accertato l’assenza.

Contattato telefonicamente, il francavillese di 52 anni (pare si tratti di uno stimato professionista), aveva dichiarato di essersi spostato da casa per recarsi al suo studio nella stessa città degli Imperiali.

Sfortunatamente per lui subito dopo è stato fermato dai carabinieri di Manduria a cui non ha detto di essere positivo al Covid. La trasmissione dei suoi dati ha permesso poi di identificarlo per cui è stato denunciato alle due procure di Taranto e Brindisi per violazione dell’isolamento fiduciario delle persone positive al virus.