«Sfratto esecutivo» per la Polizia che cerca casa

La Prefettura di Taranto ha aperto un bando per la ricerca urgente di una sede dove trasferire il commissariato di polizia di Manduria sotto sfratto per finita locazione. La decisione è stata comunicata ieri al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro oltre che al Servizio demanio della Regione Puglia e della Provincia di Taranto e alla Questura.

La decisione dell’ufficio di governo è la conseguenza della mancata disponibilità della nuova sede, individuata nell’ex tribunale della città Messapica, già oggetto di accordi siglati tra l’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile e il Ministero dell’Interno che si dovrà far carico della ristrutturazione e adeguamento. Lavori mai iniziati né messi ancora a gara, mentre i proprietari dell’attuale sede del Commissariato di via Pirro Varrone spingono per riavere i propri beni dopo un lungo contenzioso di durata decennale.

La Prefettura ionica ha quindi avviato la ricerca di mercato per locali da adibire a sede temporanea del Commissariato di polizia che abbiano le seguenti caratteristiche: si devono trovare nel centro abitato o nella prossima periferia, devono essere al piano terra con una superfice di circa 1.350 metri quadrati da destinare a uffici e alloggi di servizio; dovranno inoltre essere dotati di rimessa per locali tecnici e per il ricovero dei mezzi di servizio e un parcheggio esterno recintato. Oltre naturalmente a tutti i certificati di agibilità, di regolarità tecnica, possesso dei requisiti igienici sanitari, di certificati antisismici e delle licenze edilizie.



Il canone annuo di locazione, per una durata di sei anni prorogabile, sarà stabilito dall’Agenzia del Demanio. I proprietari di immobili che abbiano tali requisiti dovranno presentare domanda entro trenta giorni a partire da ieri (Il bando completo sui siti internet degli enti interessati). Nei venti giorni successivi, gli uffici della Questura trasmetteranno alla Prefettura le proposte di locazione ricevute con una relazione contenente le proprie valutazioni relative alla rispondenza alle esigenze di chi occuperà i nuovi locali. Il fallimento per qualsiasi motivo dell’avviso pubblico, metterebbe a rischio la sede manduriana del corpo di polizia che potrebbe scegliere altri comuni dello stesso versante ionico. Alcuni sindaci, in passato, si sono già resi disponibili ad ospitare la polizia di Stato in locali da loro messi a disposizione.



Ad ogni modo sarà premura del Ministero, nel frattempo, avviare le procedure burocratiche e tecniche per l’inizio dei lavori della sede definitiva di Viale Piceno a Manduria. Gli accordi raggiunti tra i due enti, Comune e Ministero, sono stati formalizzati dall’ex sindaco di Manduria, Roberto Massafra e prevedono un uso gratuito dello stabile per la durata di cinquant’anni. Tanto per compensare gli investimenti necessari alla ristrutturazione e ammodernamento della futura sede della polizia per una somma intorno a due milioni e quattrocentomila euro, tutti a carico del Ministero dell’Interno. La proposta iniziale avanzata dall’amministrazione Massafra, prevedeva una durata trentennale di locazione gratuita ma diverse valutazioni ministeriali ne stabilirono una più lunga rapportata all’investimento previsto. Al termine della concessione, l’ex palazzetto della giustizia tornerà nella disponibilità dell’ente locale.

