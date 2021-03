Una macchina invade la "casa" dei fenicotteri rosa

Non visitatori curiosi o amanti della fotografia che violano i divieti per avvicinarsi alla “casa” dei fenicotteri rosa. Questa volta l’intruso nella protettissima area del Parco riserva naturale della salina dei Monaci a Torre Colimena è un’automobile.

Finita lì non si sa come, le immagini che ci hanno inviato dei lettori sono abbastanza eloquenti. La macchina sembrerebbe abbandonata o forse finita lì per inerzia lasciata senza freno a mano dallo sprovveduto automobilista distratto. Oppure si tratta di un’auto rubata lasciata dai ladri per disfarsene.

Proprio nel punto più osservato e controllato (almeno così dovrebbe essere) delle Riserve naturali manduriane.