Oggi e domani zona gialla, i divieti e le strade di Manduria interdette dopo le ore 18

Da lunedì tutta la regione Puglia sarà zona rossa per l’emergenza pandemica. I comuni sono stati quindi invitati ad adottare le misure previste dal governo in materia di contenimento della diffusione del virus e sul distanziamento individuando i luoghi oggetto di restrizioni.

Il sindaco di Manduria ha quindi firmato la seguente ordinanza con le limitazioni valide per la giornata di oggi e domani

Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere il proprio domicilio, il luogo di lavoro, gli esercizi commerciali e i luoghi di culto;

π’πŽππŽ π’πŽπ’ππ„π’π„ tutte le attività mercatali, ad esclusione del settore alimentare; tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale devono rimanere chiusi 𝐝𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸπŸ–:𝟎𝟎 𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸ“:𝟎𝟎, fatta eccezione per i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie, gli uffici, le caserme e le strutture sanitarie;

πƒπˆπ•πˆπ„π“πŽ 𝐝𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸπŸ–:𝟎𝟎 𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸ“:𝟎𝟎 di:

consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico;

asporto di bevande alcoliche per tutti gli esercizi commerciali;

πƒπˆπ•πˆπ„π“πŽ πƒπˆ π’π“π€π™πˆπŽππ€πŒπ„ππ“πŽ 𝐝𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸπŸ–:𝟎𝟎 𝐟𝐒𝐧𝐨 𝐚π₯π₯𝐞 𝐨𝐫𝐞 πŸŽπŸ“:𝟎𝟎 nelle seguenti piazze e vie:

Piazza Garibaldi;

Piazza Vittorio Emanuele II;

Centro Storico e, nello specifico, Via Mercanti, Piazza Commestibili, Vico Commestibili, Largo Campanile, Via Marchese Imperiali, Via Nettuno, Via Ferdinando Donno, Via Coccioli, Via Marco Gatti, Via Senatore Lacaita, Via del Fossato, Via Castorio Sorano, Via Omodei, Vico Omodei;

Piazza delle Perdonanze, San Pietro in Bevagna.