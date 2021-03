Vaccino AstraZeneca, un manduriano tra i vaccinati con il lotto ritirato dall’Aifa

C’è anche un manduriano tra i vaccinati con il farmaco AstraZeneca del lotto ABV2856 che l’Agenzia italiana del farmaco ha fatto ritirare precauzionalmente. Si tratta di un componente delle forze dell’ordine che l’altro ieri si è fatto inoculare la dose AstraZeneca del lotto sospetto in un centro vaccinale militare di fuori regione. L’uomo è in perfetta salute e non lamenta nessun disturbo.



Proprio ieri la Regione Puglia ha dato esecuzione alla disposizione di Aifa che ha vietato l’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino anticovid Astrazeneca. La disposizione è stata inviata alle Asl per la immediata trasmissione ai centri vaccinali.

«Le attuali vaccinazioni - spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – proseguiranno con altri lotti. Vogliamo tranquillizzare i cittadini: il sistema di sorveglianza attiva è stato attivato a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero di lotto di vaccino ricevuto». «I vaccini sono sicuri - conclude Lopalco -, sono l’unico mezzo conosciuto per stroncare la pandemia e questi alert dimostrano che il sistema di sorveglianza ha livelli altissimi a livello europeo».