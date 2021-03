Venery no mask e la rabbia dei malati Covid. Ma anche lui finisce in ospedale per altra causa

Gli show di Pietro Epifani, in arte Piero Venery o Piero Queen, che a Sanremo come a Manduria continua a circolare senza indossare la mascherina, hanno provocato reazioni avverse sui social. Tante quelle in suo favore, altrettante quelle che criticano il suo comportamento spavaldo e negazionista del virus.

Tra le risposte più efficaci contro il suo ostinato comportamento di sfida, spicca quella di un manduriano che sul profilo Facebook del Freddie Mercury nostrano ha pubblicato una sua foto che lo ritrae sul letto di un reparto Covid con la mascherina dell’ossigeno e il saturimetro al dito. «Bravo, bravo – si legge – alla faccia di tutti noi che stiamo soffrendo in ospedale per questa bastarda malattia; bello esempio di egocentrismo».

L’atteggiamento di Epifani è costato anche a lui una notte in pronto soccorso. Ma per ragioni diverse. Lo racconta l’inviata di AdnKronos Silvia Mancinelli.