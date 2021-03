Il virus gira tra i giovani, sono 14 i bambini contagiati a Manduria

Dopo nove giorni di silenzi, finalmente il sindaco Gregorio Pecoraro ha reso noto il dato sui contagi tra i manduriani. E si scopre una preoccupante crescita di positivi soprattutto nella fascia dei giovanissimi. Alla data del 3 marzo, le fonti della Prefettura e della Asl, indicavano 174 manduriani positivi, di cui 14 nella fascia sino a 14 anni di età. Sempre secondo la stessa fonte ufficiale, alla stessa data erano 123 quelli in isolamento fiduciario. Nel precedente report risalente a nove giorni fa, i manduriani positivi erano 161 e 86 quelli in isolamento.



Come sempre, magicamente più rosea è secondo il sindaco la situazione pandemia, con calcoli personali (sottrazione dei deceduti ancora in elenco, ed altre cancellazioni delle quali non viene spiegato il criterio), i manduriani positivi in realtà “potrebbero essere” 108.



Sempre alti anche i numeri dei contagi in Puglia e nella provincia di Taranto. Il bollettino epidemiologico ieri segnava 1.418 nuovi casi positivi nella regione, di cui 273 in provincia di Taranto. I decessi ieri in Puglia sono stati 19, due dei quali erano ricoverati all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

Questa infine la situazione dei posti letto in provincia. Alle ore 14 di ieri i malati per Covid nei reparti Covid distribuiti nell’area ionica erano 302. Di questi, 56 erano ospiti dell’ospedale manduriano, quattro dei quali ricoverati in rianimazione.