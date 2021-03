Ancora assembramenti e allarmi ignorati in città

Mentre il sindaco di Manduria continua ad omettere i dati sulla diffusione del coronavirus tra i manduriani (la Prefettura glieli ha trasmessi lunedì), in città si susseguono episodi che danno prova di come questa amministrazione comunale in fatto di lotta alla pandemia, stia dando il peggio di sé. Due gli ultimi episodi accaduti ieri: l’invito alla quarantena da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl per gli alunni di due intere classi dell’istituto Prudenzano, dopo che uno di loro era risultato positivo al virus dieci giorni prima (cosa sia potuto accadere nel frattempo lo si può solo immaginare); l’incredibile assembramento creato nel pomeriggio dal personale scolastico chiamato a vaccinarsi nella sede della palestra coperta della scuola G.L.Marugj. Sia nel primo che nel secondo caso, non si registrato prese di posizione delle autorità locali, politiche e di controllo, che continuano ad ignorare il problema.



Nel primo caso, l’esistenza di un bambino positivo al tampone frequentante le elementari all’istituto Prudenzano, era stata comunicata tempestivamente dalle autorità scolastiche sia al sindaco e, si presume, all’assessore alla pubblica istruzione. La notizia era stata anticipata anche dal nostro giornale ma neanche in questo caso ci sono state reazioni da parte del comune (per molto meno i sindaci di Sava e Maruggio hanno chiuso le scuole). Ieri, a distanza di dieci giorni dalla accertata positività del bambino, alle famiglie degli alunni di quella classe e di un’altra attigua è stato comunicato l’obbligo della quarantena che scadrà dopodomani. Dal 19 febbraio, quando è risultato positivo il tampone, ognuno ha potuto circolare liberamente.



Ieri pomeriggio la dirigente scolastica, Alessandra Sirsi, ha ufficializzato la circostanza con una circolare pubblicata sul sito istituzionale della scuola e nelle chat delle mamme. «A seguito del verificarsi di un caso di positività Covid-19 che ha visto l’ultimo contatto in data 19 febbraio 2021 – scrive la preside – si comunica che le attività didattiche in presenza delle classi 4A e 4B sono sospese, su prescrizione del Dipartimento di prevenzione della Asl, nei giorni 3 e 4 marzo 2021».

Ieri pomeriggio poi, dopo l’assembramento di due giorni in Piazza Garibaldi alla presenza dell’intera amministrazione Pecoraro che celebrava la giornata dedicata alle malattie rare, un altro incredibile affollamento di persone si verificava davanti all’ingresso della palestra coperta dove la Asl somministra i vaccini AstaZeneca. Protagonisti, questa volta, il personale delle scuole di Manduria che un po’ per la fretta di sbrigarsi, un po’ per l’assenza di controlli, ha dato questo cattivo esempio. Colpa anche dell’amministrazione comunale della città Messapica che ha ritirato i volontari della protezione civile i quali sino al giorno prima regolavano gli ingressi e distanziavano i vaccinandi.

N.Din.