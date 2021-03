Tre contagi nelle scuole fanno chiudere scuole a Sava e Maruggio.“Qui a Manduria tutto bene” (Cit)

L’altro ieri il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, ha disposto la chiusura per una settimana di tutte le scuole del suo comune per la presenza di due bambini di età scolare contagiati dal coronavirus ed altri positivi tra i giovani.

Ieri il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha emesso un’ordinanza con la quale sospendeva l’attività di una scuola materna comunale dove un addetto alle pulizie, dipendente di una cooperativa, è risultato positivo al test. In tutto, i bambini positivi a Sava sono quattro.

A Manduria, dalle informazioni che filtrano dalle mamme di diversi istituti (il dato è aggiornato ad una settimana fa), risulterebbero aver preso il contagio almeno quattro bambini, due della materna, due delle elementari e una delle medie frequentati quattro differenti plessi scolastici e tre docenti. Le uniche misure adottate per prevenire la diffusione del contagio, oltre alla quarantena imposta dal Dipartimento di prevenzione ai compagni di classe degli alunni e docenti infetti, sono state quelle intraprese autonomamente dai dirigenti degli istituti con la chiusura della materna Borsellino e la sanificazione dell’Istituto Prudenzano frequentato da un bambino delle elementari.

Nessuna decisione è stata presa dal comune di Manduria. Sindaco, assessore alla cultura, puntualmente informati dai dirigenti scolastici, si mostrano assolutamente assenti e, a quanto pare, non curanti del rischio diligentemente e ostinatamente tenuto «a bada» con l’omissione dei dati sulla diffusione del virus che la Prefettura, ancora ieri pomeriggio, ha comunicato a tutti i sindaci dei comuni ionici. Il numero dei manduriani contagiati è noto solo al sindaco e al suo ufficio di staff.