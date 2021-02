La rabbia dell'animalista: "nessuna attenzione per i gatti che hanno bisogno d'aiuto"

«I cani vengono giustamente recuperati, curati, sterilizzati e reimmessi in territorio. Perché i gatti no?». A chiederselo è la manduriana Daniela Pro, convinta animalista, che ha pubblicato su Facebook la drammatica foto di un gatto con una vistosa ferita sul collo.



Il felino, impaurito e intrattabile, si è allontanato da chi cercava di aiutarlo. Ecco al storia raccontata da Daniele Pro.



«Questo gatto ha urgente bisogno di cure. Sono stati chiamati i vigili come da prassi. È intervenuto chi di dovere. Il gatto è stato catturato da chi di dovere ma poi è scappato. Ovviamente è stato lasciato in strada».



Poi la considerazione della gattara che merita di essere approfondita. «Questo succede perché non esiste in zona un pronto intervento: si deve arrivare fino a Taranto! Abbiamo numerose strutture chiuse ed abbandonate a sé stesse – scrive – e basterebbe una stanza, poco spazio, da adibire ad "infermeria felina" per fronteggiare queste emergenze».



Infine l’appello a chi amministra la città. «È arrivato il momento di cambiare! Chi ci governa deve finalmente occuparsi seriamente anche dei gatti. Non si può continuare a lasciare tutto il peso lavorativo ed economico sul volontariato, da troppo tempo abbandonato a sé stesso».