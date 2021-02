Un relitto pericoloso sulla sponda del Chidro

Un relitto che rovina il paesaggio e fa male all’ambiente. È quello che ha individuato un nostro lettore, Giovanni Loppo, ambientalista e appassionato di fotografia che ingrandendo uno degli ultimi scatti che immortalavano la spiaggia del fiume Chidro di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, ha “trovato l’intruso”.

Una bombola di gas in cattivo stato e aggredita dalla ruggine posizionata proprio a due passi dalla sponda del fiume.

Arrivata lì chissà come, di sicuro deve essere rimossa anche perché potrebbe essere ancora carica. Per questo l’ambientalista Loppo ha voluto che pubblicassimo la foto, sperando, insieme a noi che qualcuno che abbia responsabilità e voglia si prodighi per rimuoverla e metterla al sicuro.