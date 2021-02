Contagi Covid in crescita a Manduria: 184 per la Asl, 130 per il sindaco

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro ha (finalmente) comunicato il numero dei manduriani contagiati dal coronavirus aggiornato al 15 febbraio. Si scopre così che dall’ultimo report del 7 febbraio i positivi sono aumentati del 54% secondo i calcoli della Prefettura-Asl e del 66% secondo le proiezioni del sindaco.

Per le autorità prefettizia e sanitaria, tre giorni fa i manduriani positivi erano 184 e 50 quelli in isolamento fiduciario. Precedentemente per le stese fonti i contagiati erano 100 e 53 gli isolati.

Per gli uffici comunali che avrebbero sottratto pazienti deceduti ancora in elenco ed altre «incongruenze» non specificate, il numero dei manduriani positivi «potrebbe essere 130».

Secondo la stessa scrematura operata negli «uffici comunali» una settimana fa, il numero dei positivi era 87 (66% in meno dell’attuale «scrematura»).

Mancano i dati intermedi contenuti nel bollettino Prefettura-Asl dell’11 febbraio che gli uffici comunali hanno omesso di rendere noti.