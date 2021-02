Il tuffo nel Chidro sotto la neve, parla il protagonista: l'ho fatto per me e non è la prima volta

Domenica scorsa, San Valentino, mentre il gelido vento siberiano sferzava il Salento e la neve imbiancava gran parte della Puglia, decine di persone incappucciate e coperte di tutto punto ammiravano infreddoliti la neve che copriva le rive del fiume. Poi lo spettacolo che nessuno si aspettava: un uomo che sotto la neve si toglieva gli abiti e restando in costume da bagno si tuffa nelle gelide acque del Chidro, piccolo fiume della marina di Manduria noto per le sue limpide ma freddissime acque anche d’estate. Una performance che non poteva passare inosservata dai curiosi che l’hanno scambiata per il colpo di testa di un pazzo o nella migliore delle ipotesi per la stravagante esibizione di un mitomane.

La verità era un’altra, più semplice e tanto romantica. Francesco Musiello, infermiere manduriano che lavora ad Asti, ha voluto così festeggiare il primo anniversario del suo matrimonio e nello stesso tempo rinnovare la sua promessa d’amore nel giorno più romantico per tutti gli innamorati. Molti lo hanno filmato e qualcuno ha postato il video sui social dove è diventato virale sollevando le scontate critiche e ammirazioni del popolo di Facebook diviso come sempre tra i pro e i contro l’esibizione.

Per Francesco è stata una cosa naturale a cui è abituato. «Lo faccio sempre anche nei laghi dei monti piemontesi dove vivo e lavoro, e ieri che era San Valentino ed anche l’anniversario del mio matrimonio, mi è parso ancora più naturale farlo», dichiara divertito il trentaquattrenne infermiere che lavora nella Asl di Asti ed tornato nella sua città Natale per partecipare al concorsone regionale per infermieri che si sta svolgendo a Bari in questi giorni. Un po’ infastidito per le critiche che ha letto sul social network, l’infermiere promuove la sua esibizione. «Per molti è una follia – dice – per me è un fatto salutare, mi sento tanto bene e questo conta».

Nazareno Dinoi

Qui sotto il video integrale del tutto nel fiume Chidro