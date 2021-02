L'ombra della mafia sui servizi cimiteriali del comune di Sava

Dopo la Igeco e la Gial Plast per la raccolta rifiuti a Manduria, ora anche il comune di Sava entra nel pericoloso vortice dei controlli dell’antimafia sugli appalti pubblici. A finire nel mirino della Direzione investigativa antimafia di Lecce è la società che gestisce i servizi cimiteriale savesi composta dalla “Salento Multiservizi Group” amministrata da Roberto Greco, con sedi a Surbo ed a Lecce e della “Rossetto Rossano” di Matino.

Ottanta dipendenti la prima, sessanta la seconda impiegati anche in appalti e affidamenti ottenuti in altri Comuni. Lo riporta il Quotidiano di Taranto nell’edizione odierna.

Nell’organico delle due imprese, secondo gli investigatori della Dia leccese, ce ne sarebbero quattro con precedenti di polizia sospettati di vicinanza alla criminalità organizzata. Tra questi, un noto pregiudicato savese finito nella recente inchiesta condotta della polizia di Taranto denominata “Cupola” che il 14 ottobre scorso ha portato in carcere 23 elementi ritenuti affiliati alla cellula manduriana della sacra corona unita capeggiata dai manduriani Giovanni Caniglia, Walter Modeo, Nazareno Malorgio e Elio Palmisano.

La presenza dei quattro dipendenti nell’organico delle due imprese, renderebbero concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico

Per questo il prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio, ha emesso nei confronti delle due aziende salentine le interdittive per mafia che congelano i rapporti con il comune di Sava. La Prefettura leccese a breve affiderà la gestione dei servizi cimiteriali a due amministratori. Nel frattempo le due imprese, assistite dall’avvocato Angelo Vantaggiato, potranno presentare ricorso al Tar per chiedere la sospensiva dell’interdittiva.

La gara per i servizi cimiteriali nel cimitero di Sava è stata aggiudicata nel 2018 dall’Ati “Salento Multiservizi s.r.l.” con sede legale a Surbo per un importo complessivo pari a 475.665 euro per cinque anni.