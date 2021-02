Rifiuti abbandonati nelle marine, si va verso la denuncia

Di fronte all’annoso problema dei rifiuti abbandonati e non raccolti lungo la costa e all’incapacità dell’amministrazione di risolve il problema, i residenti delle marine manduriane sono arrivati al culmine della pazienza. «Insieme al comitato dei residenti di San Pietro in Bevagna presenteremo una denuncia all'autorità competente», fa sapere l’avvocato Graziano Dalemmo (nelal foto) che si fa portavoce del disagio sopportato dai tanti manduriani e stranieri che vivono tutto l’anno nelle località marine. Per l’avvocato la soluzione è quella di un maggior controllo anche con l’ausilio di telecamere trappola che l’amministrazione messapica promette da tempo.

«Bisogna monitorare il territorio e posizionare trappole fotografiche e sanzionare chi abbandona i rifiuti», insiste il professionista egli stesso testimone degli impuniti abbandoni di ogni genere di spazzatura. «Sono quasi sempre residenti in città che vengono appositamente nelle marine per abbandonare i rifiuti», conferma l’avvocato. Che aggiunge. «Non possiamo essere noi cittadini a fare gli sceriffi della situazione, il problema va affrontato dalle istituzioni», afferma Dalemmo consapevole del basso grado di civiltà e disamore per l’ambiente di una considerevole fascia di popolazione. «Cambiare si può, basta volerlo», commenta con speranza il legale secondo cui il ritorno dei cassonetti non risolverebbe il problema. «Sarebbe un passo indietro, quando c'erano i cassonetti si verifica la stessa situazione e gli accumuli attuali sono presenti laddove un tempo erano collocati i contenitori».



Per i residenti, insomma, è tempo quindi di fare qualcosa e farlo in fretta. «In materia di abbandono dei rifiuti – ricorda l’avvocato – la responsabilità è del sindaco sia come primo cittadino sia come massima autorità sanitaria a livello locale perché spesso si dimentica – conclude Dalemmo - che questo abbandono incontrollato può essere causa di un’emergenza sanitaria per la salute pubblica».