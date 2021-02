Covid, 9 decessi nel tarantino, 3 al Giannuzzi di Manduria

Nelle ultime 24 ore nella provincia di Taranto ci sono stati 9 decessi attribuiti al Covid. Tre nell’ospedale Giannuzzi di Manduria, 4 al Moscati di Taranto e due nel San Pio di Castellaneta.

In tutta la Puglia i morti dovuti al virus sono stati 23 e 370 nuovi contagi 29 dei quali nel tarantino dove l’attività domenicale dei test (il dato è relativo a ieri) è attiva solo negli ospedali.

Le persone contagiate con sintomi che risiedono nella provincia di Taranto occupano attualmente 316 posti letto nei reparti dedicati alla malattia pandemica. Il Giannuzzi di Manduria ne ospita 55 di cui 4 gravi ricoverati in rianimazione.

Non è ancora possibile sapere, per volontà del sindaco Gregorio Pecoraro, il numero dei manduriani attualmente contagiati dal coronavirus né dei quarantenati o in isolamento domiciliare fiduciario. (Nella foto in alto, il contenuto di un post di Gregorio Pecoraro prima di diventare sindaco)