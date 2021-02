Dieci bambini positivi, 118 manduriani in tutto

Dieci bambini manduriani sino a 9 anni di età sono attualmente contagiati dal coronavirus; altri dodici hanno un’età compresa tra dieci e diciannove anni; 41 non raggiungono i 30 anni. In tutto, i manduriani che sono ancora positivi al Covid-19, alcuni in quarantena domiciliare, altri ricoverati (questo dato non è noto), sono 118. La preoccupante situazione che dimostra come il virus a Manduria, come altrove, stia colpendo soprattutto i giovanissimi, viene fuori dal report aggiornato al 3 febbraio che finalmente il sindaco Gregorio Pecoraro ha deciso di diffondere. Non lo ha fatto prima perché i dati «risultavano vistosamente incongruenti», si giustifica il primo cittadino in una nota stampa in cui viene fornita la distribuzione per età degli attuali contagiati dal virus. Il dato più allarmante sono i dieci bambini piccolissimi che non raggiungono i dieci anni di età, quindi frequentanti le scuole materne o le elementari, ed altri12 delle medie e scuole superiori. Diciannove giovani nella fascia compresa tra i 20 e i 29 anni, 13 tra 30 e 39 anni e 17 persone tra 40 e 49 anni. Il 60% degli attuali positivi, non raggiunge i 50 anni.

La diffusione del coronavirus, insomma, trova terreno facile soprattutto nella fascia giovane e giovanissima della città, quella che andrebbe maggiormente educata e indirizzata verso più corretti comportamenti sulle norme anti pandemia.

Intanto dal bollettino della Asl sullo stato di riempimento dei reparti Covid della provincia si apprende che il Marianna Giannuzzi ieri ospitava 56 pazienti, 5 dei quali in gravi condizioni ricoverati in rianimazione. In tutta la provincia di Taranto, infine, il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore è di 280 con 9 decessi attribuiti al coronavirus e 314 positivi con sintomi più o meno gravi ricoverati nei vari reparti Covid della provincia ionica.