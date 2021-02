L’assessore contro i vigilanti che denunciano l’abbandono dei rifiuti nelle marine

«Adesso vogliono far ricadere le colpe del loro fallimento sui vigilanti privati e sui cittadini». Ad innescare la miccia di una polemica che ha trovato terreno facile sui social, è l’assessore alle attività produttive del comune di Manduria Isidoro Mauro Baldari che in un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha fatto saltare i nervi a Francesco Capogrosso, vigilante manduriano famoso per le sue foto denunce che mettono a nudo la scarsa educazione ambientale dei frequentatori delle marine e l’inefficacia di chi governa il territorio. Il senso civico del vigilante non è evidentemente gradito all’assessore che firma un post dai toni dichiaratamente canzonatori e offensivi. « Può essere – scrive - che con tanta vigilanza privata sulla litoranea, mai nessuno riesce a fotografare targa e soggetti che buttano rifiuti, ma fotografano solo lo scempio». L’infelice uscita di Baldari ha provocato una serie di commenti per niente a suo favore.

E naturalmente la reazione di Capogrosso che risponde per le rime. «Se tutti facessimo il nostro dovere e dico tutti, non staremmo in questo stato adesso». Entrando nel merito delle accuse poi, il vigilante ricorda all’assessore che «i vigilanti degli istituti privati devono vigilare i beni degli abbonati e visto che sei così bravo a parlare, scendi tu a San Pietro a fotografare le targhe e non tentare di far fare a noi i paladini della giustizia».

Ma l’assessore insiste e rispondendo ad un altro commentatore scrive: «È solo un peccato sentirsi accusare da chi il territorio lo dovrebbe tutelare per primo e magari ci lavora pure e sa i sacrifici che si fanno». Capogrosso replica, infastidito. «Io ho più volte segnalato i casi di cui ero stato testimone» (e pubblica foto e articoli che lo provano). L’assessore risponde allora che «evidentemente ha inviato la segnalazione alle persone sbagliate». Inaspettata la risposta di un altro manduriano, Francesco Pio Gennari: e pubblica il link di un video da lui realizzato che riprende uno “sporcaccione” mentre abbandona la spazzatura sulla litoranea sua denuncia. Tale segnalazione è stata inviata al sindaco Pecoraro e all’assessora all’ambiente Ketty Perrone. «Mauro, Mauro, non mi far parlare», è il commento sconfortato dell’autore di quella segnalazione che non ha avuto nessun seguito.