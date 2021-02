Il Covid in Puglia e a Taranto e il numero dei ricoveri a Manduria

A tracciamento domenicale fermo e con tamponi eseguiti solo negli ospedali, i nuovi positivi in provincia di Taranto sono 32. Il calendario non ferma invece i decessi che in tutta la regione, nello stesso periodo, sono stati 36 di cui 8 nel territorio ionico.

I morti attribuiti al Covid sono così distribuiti: uno all’ospedale di Manduria, 2 al Moscati di Taranto, uno al Santissima Annunziata, 2 all’ospedale di Martina Franca e 2 al San Pio di Castellaneta. Al Giannuzzi sono ricoverate 55 persone cinque delle quali in condizioni gravi in rianimazione.

Non è possibile sapere lo stato della diffusione dl virus nella città di Manduria per precisa volontà del sindaco che ha deciso di non diffondere il dato suo contagi.