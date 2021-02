Il sindaco di Sava diffonde i dati dei contagi e annuncia "tolleranza zero contro i trasgressori"

Poco fa il sindaco di Sava ha diffuso in diretta Facebook i dati relativi ai contagi da coronavirus nel suo comune.

Facendo una scrematura dei casi già negativizzati ma ancora presenti nel bollettini della Prefettura, il primo cittadino ha ottenuto il risultato di 63 cittadini savesi attualmente contagiati dal virus e altri 37 in stato di isolamento fiduciario domiciliare.

«Rispetto al precedente bollettino – ha fatto notare il sindaco Iaia -, nel nostro comune ci sono stati venti contagi in più». Nonostante le raccomandazioni al rispetto delel norme anti contagio e vista la crescita delal curva, il sindaco di Sava ha annunciato un piano per contrastare i comportamenti irresponsabili.

«Già da domani - ha detto il sindaco - verranno intensificati i controlli con i vigili urbani e carabinieri nei luoghi pubblici, come piazze e parchi e procederemo con le sanzioni e con multe da 400 euro. Non è possibile - ha aggiunto il primo cittadaino - continuare a scene idiote di gruppi di ragazzi senza mascherina come se questo virus non esistesse. Se i ragazzi tornaranno a casa con la multa - ha proseguito Iaia rivolgendosi ai genitori - sappiate che è la conseguenza del loro comportamento. Tocca a noi tutelare le fasce più deboli della popoalzione che non si possonio difendere, come anziani e disabili, e tutto questo menefreghismo che vedo in giro non sarà più tollerato».

Per qunto riguarda il mercato settimanale del lunedi, il sindaco ha preannunciato che già da domani i controlli saranno intensificati per controllare e obbligare l'uso delle mascherine e il rispetto delle distanze. «Anche in questo caso - ha concuso Iaia - saranno fatte multe ai clienti e agli ambulanti che non rispetteranno le regole».