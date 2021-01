Covid, situazione ricoveri e decessi a Manduria e il cimitero raddoppia gli spazi per le salme

Nel bollettino epidemiologico che segna l’avanzamento del coronavirus in Puglia, è ancora la provincia di Taranto ad occupare il secondo posto per numero di nuovi contagi dopo la città metropolitana di Bari che di abitanti ne ha il doppio. Ieri altri 203 residenti nell’area ionica si sono aggiunti all’elenco che dall’inizio dell’emergenza pandemica ha raggiunto quota 15.926.

Impossibile sapere il numero dei manduriani contagiati perché il sindaco Gregorio Pecoraro si rifiuta di diffondere i dati della Asl da lui giudicati inattendibili.

All’ospedale Covid Marianna Giannuzzi ieri erano ricoverate 56 persone affetta dal virus, cinque dei quali in gravi condizioni assistiti nel reparto di rianimazione. Sempre ieri nel presidio ospedaliero messapico ci sono stati due decessi. Sono almeno una quindicina, dall’inizio della crisi pandemica, i manduriani che non ce l’hanno fatta per gli effetti del virus.

Una vera emergenza che sta mettendo a dura prova i servizi cimiteriali. La concomitanza di decessi crea problemi di affollamento nella piccola camera mortuaria del camposanto costringendo il personale ad occupare la vicina cappella situata di fronte alla saletta obitorio predisposta per contenerne due. Per questo l’amministrazione comunale sta facendo allestire dei locali sinora inutilizzati situati nella parte nuova del cimitero dove saranno allestite le camere ardenti dei defunti per Covid.