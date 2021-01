Covid, l'andamento in Puglia e Taranto

Il bollettino epidemiologico regionale ha diffuso i dati sull’andamento dei contagi in Puglia. Nelle precedenti 24 ore, nell’intera regione sono stati eseguiti 8.623 tamponi e sono stati registrati 954 casi di positività al coronavirus.

Nella provincia di Taranto le persone contagiate sono state 174 e tre i decessi rispettivamente al Moscati e al Santissima Annunziata di Taranto e al San Pio di Castellaneta.

Non è dato invece sapere quanti siano i manduriani attualmente contagiati dal virus perché il sindaco di Manduria ha deciso di non diffonderli perché li ritiene valutati in eccesso per cui inattendibili.

Sono 291 i contagiati con sintomi ricoverati in tutta la provincia di Taranto. Il Marianna Giannuzzi di Manduria ne ospita attualmente 53 di cui cinque in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.