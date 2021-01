Nuovi contagi in Puglia, il 30% sono del tarantino

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia comunica che in tutta la regione i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 1.023. Quasi il 30% dei contagiati provengono dalla provincia di Taranto che ne conta 283.

Dal report quotidiano della Asl sul livello di ospedalizzazione nella provincia ionica si apprende che al Marianna Giannuzzi ci sono registrati tre decessi per Covid mentre i ricoverati sono in tutto 53 di cui 48 nei reparti di medicina e 5 gravi in rianimazione.

Per volontà del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, non è possibile sapere il numero dei manduriani attualmente contagiati dal virus. Secondo il primo cittadino i dati forniti dalla Prefettura non sarebbero attendibili per cui ha deciso di non renderli pubblici.