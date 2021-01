Seconda bambina contagiata dal virus e questa volta la scuola chiude per tutti

Un'altra bambina che frequenta la quarta elementare all'IStituto Prudenzano è risultata positiva al coronavirus. E questa volta la dirigente scolastica decide autonomamente di sospendere le lezioni in presenza per tutti. La circolare è stata diffusa poco fa ai genitori.

«In via precauzionale, nelle more delle determinazioni del Dipartimento di prevenzione - si legge -, si dispone la sospensione delle attività in presenza per le classi di scuola primaria e secondaria di I grado del plesso “Prudenzano” a far data da domani, giovedì 21 gennaio e fino alla data di rientro in presenza che sarà stabilita dal Dipartimento».

Voci non ancora confermate parlano di un terzo caso su una studentessa di prima media che si sarebbe assentata da tempo da scuola.