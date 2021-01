Il Covid contagia una bimba di 8 anni, due classi delle elementari in isolamento

Dopo la scuola dell’infanzia “Borsellino” di Manduria, il coronavirus contagia un altro istituto scolastico delle primarie. E’ il comprensivo Prudenzano dove almeno una bambina frequentante la terza classe delle elementari è risultata positiva al Covid.

La dirigente reggente, Alessandra Sirsi, ha disposto la sospensione delle lezioni in due classi, le terze C e D, a far data da domani, 18 gennaio, sino al 26. «Nel frattempo – si legge nella circolare inviata ai genitori degli alunni e agli organi d’Istituto -, la scuola provvederà a sanificare gli ambienti interessati.

Mentre dalle istituzioni politiche locali non vi è nessun segnale (assessore alla pubblica istruzione e sindaco assenti), le famiglie sono preoccupate e non si spiegano perchè la sanificazione non debba interessare anche le altre classi dell’istituto, i luoghi di passaggio e uso comune come corridoi, bagni, palestra, laboratori e gli uffici.