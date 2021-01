Nella provincia più di mille contagi in 4 giorni e Manduria non scherza

Più di mille contagiati negli ultimi quattro giorni focalizzano sulla provincia di Taranto tutte le attenzioni di chi è deputato a monitorare lo sviluppo della pandemia in Puglia. Ieri nell’area ionica i nuovi positivi riportati nel bollettino epidemiologico regionale erano 278. Il giorno prima 450, altri 110 mercoledì e 278 martedì scorso per un totale di 1070 e una media giornaliera di 250 persone che contraggono il virus.

Gli oltre mille contagi, quindi, trovano origine nelle piazze, nelle case e nei luoghi di incontro del passato periodo delle feste di Natale e capodanno. Dal Dipartimento di prevenzione della Asl fanno infatti sapere che l’attuale crescita dei contagi non avrebbe origini identificabili ma si tratterebbe di un fenomeno diffuso. Il virus insomma viaggerebbe casa per casa o luogo di lavoro per luogo di lavoro in maniera piuttosto incontrollata, favorito anche da sempre più dilaganti comportamenti che negano o minimizzano il problema.

La situazione a Manduria è tra le più gravi. L’ultimo conteggio diffuso dalla prefettura aggiornato al 12 gennaio contava 273 manduriani contagiati di cui 79 ospedalizzati. Quaranta, invece, quelli in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario.

Ieri l’ospedale Marianna Giannuzzi ospitava 51 pazienti Covid 47 dei quali nelle sezioni di medicina e 4 in rianimazione.