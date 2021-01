Spazzatura che nessuno vede davanti all'ospedale Giannuzzi

Dedicato all’assessore all’Ambiente e igiene, ai responsabili della Igeco e al responsabile delal regolarità dei contratti del Comune di Manduria.

Le immagini che ci invia una nostra lettrice e che pubblichaimo, non si riferiscono ai soliti rifiuti abbandonati nelle campagne o in qualche strada periferica di Manduria. Riguardano Via MAndonion, la strada e il marciapiede dell’ospedale Covid Marianna Giannuzzi.

Un luogo di grande frequentazione che merita un decoro e una igiene maggiori.