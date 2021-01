Palo della pubblica illuminazione abbattuto dal vento: la diffida di un cittadino

In una lettera inviata al sindaco, vicesindaco e al comando dei vigili urbani di Manduria, il manduriano Cosimo Fontana segnala la caduta di un palo della pubblica illuminazione, sicuramente abbattuto dal vento, sulla piazzetta centrale di San Pietro in Bevagna. «Non sta a noi ricordare – si legge nella lettera che contiene anche le immagini del palo abbattuto - che gli enti proprietari o gestori sono tenuti ad assicurarne idonee condizioni di sicurezza e vivibilità dei cittadini».

Per questo motivo Fontana invita i destinatari della missiva «a porre in essere ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e di decoro urbano, ripristinando la pubblica l’illuminazione».

Il manduriano ricorda infine che, in caso di incidenti dovuti all’insidia segnalata, «sarà inviata istanza/denuncia all’autorità giudiziaria chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della piazza, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti».