Palo dell'Enel pericolante, intervengono i vigili del fuoco di Manduria

Vigili del fuoco di Manduria al lavoro anche l’ultimo dell’anno per garantire la sicurezza della popolazione. Oggi pomeriggio una squadra del distaccamento manduriano è intervenuta in contrada Demani, sulla Sava-Maruggio ma territorio del comune Messapico, per sistemare un palo dell’Enel che il forte vento dell’altro giorno aveva quasi abbattuto.

La pesante struttura che era ceduta alla base si manteneva solo con i cavi ancora in tensione. Questo ha reso necessario l’intervento dei tecnici della società elettrica che hanno interrotto la corrente rendendo più sicura l’opera di ripristino.

Dopo circa due ore di lavoro finalmente il palo è stato risistemato nella sua sede che è stata rafforzata e la zona è stata messa così in sicurezza.