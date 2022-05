Elezioni amministrative comune di Sava

Due candidati sindaci e sedici liste in appoggio. SI presenta così la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco nel comune di Sava. La campagna elettorale è per ora partita solo sui social e con le affissioni regolari.

Ad aspirare alla carica di sindaco, per il centrodestra, è Gaetano Pichierri che ha chiuso l’accordo con il sindaco uscente Dario Iaia. Con lui ci sono sette liste: Centro democratico, Impegno Civico, Forza Italia, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Libertà e partecipazione e Progetto Comune.

Il centrosinistra si affida al candidato sindaco Giulio Rossetti che è appoggiato da otto liste: Partito Democratico, Noi Giovani per Sava, Movimento 5 Stelle, Una Strada Diversa, Uniti per Sava, Sava per Tutti, Movimento Politico il Trullo e Lista civica Sava 40.