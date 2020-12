La tecnologia a servizio delle case da gioco online per il 2020

Tra i settori in maggiore espansione, quello della tecnologia digitale risulta uno dei più durevole, almeno durante gli ultimi 15 anni. Eppure anche per la tecnologia non è stato un periodo facile da attraversare, visto che la finanza mondiale attraversa un momento estremamente complesso e delicato. Tuttavia i dati che riguardano l’ultimo biennio indicano come tutte le società quotate in borsa al Nasdaq e altri listini, siano stati in grado di affrontare al meglio questa fase di transizione a livello economico finanziario che stiamo vivendo. È innegabile il valore del contributo dato da società e realtà aziendali come Amazon, Apple e la stessa Google alla finanza mondiale, motivo che ha reso l’investimento in questo ambito sempre più ricercato da parte di azionisti e broker. Proprio in questo tipo di realtà e di cornice troviamo anche il settore del gioco online, il cui futuro da un punto di vista tecnologico e di espansione finanziario è saldamente nelle mani delle realtà che hanno saputo puntare sulla sicurezza informatica.



La sicurezza informatica è al centro della tecnologia digitale odierna

Trattandosi di siti dove ci sono oltre a banche dati anche volumi di denaro vero, il fulcro della sicurezza risulta un punto a favore su cui si lavorato in questi anni. Ed è scontato il fatto che siano proprio i siti con un sistema di sicurezza inferiore a correre maggiori rischi di essere bucati da parte degli hacker. Gli attacchi informatici infatti possono essere il vero tallone d’Achille per chi opera nel settore dei casinò online. Non è un caso ad esempio che vi siano episodi di truffe come avvenuto qualche tempo fa a un noto casinò di Malta, che è stato frodato da un giovane hacker scandinavo, il quale per mesi aveva sottratto cifre consistente alla sala da gioco virtuale. Per questo motivo il futuro operativo di un settore in crescita come quello dei casinò online, passa per forza di cose dalla protezione dei dati.

Come si sviluppa il gioco online oggi

Oggi la maggior parte degli utenti attivi accede ai siti di gioco online direttamente dal proprio dispositivo mobile. Tuttavia basta avere un po’ di accortezza, evitando di accedere ai siti in luoghi pubblici, con connessioni internet wi-fi free, per aumentare il livello di sicurezza informatica. Questo tipo di logica vale per l’utente, ma si può facilmente applicare anche alle realtà dei siti di casinò online. Oggi il volume d’affari dei casinò digitali si aggira attorno ai 70 miliardi di dollari statunitensi. Crescono di diverse unità anche a livello europeo le principali case da gioco che trattano tutte le maggiori attrattive dei casino live virtuali. Il dato che riguarda il 2020 indica che in Italia i giochi maggiormente praticati siano stati la roulette europea, il blackjack, i videopoker, il baccarat e le varie slot online. Un mercato in crescita che punta nettamente sulle app di gioco per smartphone e tablet, ma anche sulla possibilità di accedere in modalità browser game.

Il volume di traffico durante un anno come il 2020

Per la filiera del gioco questo 2020 ha rappresentato durante i primi dieci mesi una nuova sfida per il mercato del divertimento online. Il gioco responsabile infatti ha chiuso il primo semestre con un dato in netta crescita, con una percentuale che oscilla tra il +29 e il +34% rispetto al volume di spesa relativo al 2019, anno che già aveva segnato un miglioramento sostanziale dopo un biennio di leggero calo e flessione. I meriti delle realtà che operano nel gioco online sono legati però sia a un fattore tecnico, di software e gestione clienti, sia per via del fatto che sono aumentati sensibilmente gli utenti attivi. Utenti che crescono per ogni tipo di realtà che opera sulle piattaforme online, dallo streaming al gaming, dal poker digitale ai giochi che appartengono al settore dei casinò digitali.

I casinò sono una delle destinazioni più popolari per convegni, feste di addio al celibato e nubilato e riunioni di famiglia. Per alcuni ospiti il pensiero di visitare un casinò provoca un certo nervosismo per quegli ospiti che non hanno familiarità con come giocare ai vari giochi.

Tuttavia, grazie ai videogiochi è facile imparare a giocare a quasi tutti i giochi del casinò prima dell'evento. Imparare le regole e le strategie di base non solo dà fiducia ai giocatori, ma aiuta anche a minimizzare le perdite e massimizzare le vittorie. Questi giochi sono utili anche per i giocatori che vogliono iniziare a giocare anche nei casinò online.

I casinò sono stati una delle industrie di intrattenimento più popolari degli ultimi 100 anni. Le persone viaggiano da tutto il mondo per riunirsi nei casinò non solo per giocare ma anche per passare il tempo, per socializzare, negli Stati Uniti d’America Las Vegas è una città simbolo per molti americani a prescindere dal gioco ma per la sua atmosfera unica nello stesso tempo trasgressiva e legale, tradizionale ed innovativa, capace di catalizzare vizi e debolezze ma anche arte e spirito d’avventura: comprare un gioiello e sposare la spogliarellista.

Sfortunatamente, quell'atmosfera non è disponibile su Google Play ma è un ottimo strumento per imparare a giocare senza spendere soldi. I termini di servizio vietano alle app di consentire alle persone di giocare con denaro reale. Inoltre, la maggior parte dei giochi da casinò popolari e stabili sono gratuiti. Pertanto, la barra per ciò che è considerato buono è molto più bassa rispetto ad altri generi di giochi. Tuttavia, ci proveremo. Ecco i migliori giochi da casinò gratuiti per Android.