Tutte anti Covid contraffatte, la Regione invita le Asl a ritirare il lotto

La Regione Puglia ha invitato tutte le Asl a valutare la possibilità di sospendere la distribuzione delle tute in uso al personale del 118 che secondo una denuncia del sindacato medici Anaao-Assomed sono per uso agricolo e non coprirebbero dal rischio di contagio dal coronavirus.

La comunicazione è stata inviata dal dirigente della sezione Protezione Civile pugliese, Antonio Mario Lerario ed è stata indirizzata a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e universitarie, agli Istituti di ricerca ed enti ecclesiastici e per conoscenza al direttore dl Dipartimento promozione salute, Vito Montanaro.

La decisione, si legge nella comunicazione, è stata presa a seguito della trasmissione televisiva di Rete4, “Fuori dal coro”, nel corso della quale il segretario aziendale Anaao- Assomed di Taranto, Giancarlo Donnola, aveva mostrato le tute in dotazione al personale dei servizi Covid della Asl ionica con l’etichetta che certificava il rischio biologico, quindi utile a bloccare il virus, applicata sopra all’originale che attestava invece una categoria di rischio inferiore non sanitario.

Nella stessa lettera il dirigente della Protezione Civile si è riservato «di adottare ogni comunicazione alle autorità preposte ad esito degli accertamenti in corso».