Assicurazione auto: nuovo contratto base Rc Auto operativo da Gennaio 2021

Il 1 gennaio 2021 segna una vera e propria rivoluzione in campo assicurativo!

Siamo in attesa di buoni cambiamenti dallo scorso marzo, e anche in questa seconda fase dell’anno resistere e fidarsi sembrano diventate le parole d’ordine. E se il 2020 sarà ricordato come l’anno della svolta, una rivoluzione è già stata fissata in ambito assicurativo, e con una data precisa: 1 gennaio 2021.

RC AUTO: LA RIVOLUZIONE E’ SEMPRE PIU’ VICINA

La tua assicurazione auto non è mai stata così conveniente e trasparente. Cosa cambia? Il contratto base che riguarda l’Assicurazione Responsabilità Civile Auto, diventerà obbligatorio per tutte le Compagnie Assicurative operanti sia sul territorio nazionale che in rete, come Zurich Connect. La rivoluzione era già stata decisa a luglio 2020, ma la sua entrata in vigore è prevista appunto per il prossimo gennaio. A supervisionare e garantire la reale e concreta applicazione delle nuove norme, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

COME CAMBIA LA TUA POLIZZA?

Il nuovo contratto base operativo dal 1 gennaio 2021, avrà l’obbligo della trasparenza. Le nuove regole infatti impongono alle compagnie assicurative di proporre polizze con le garanzie minime. Oltre alla possibilità, sempre garantita, di sottoscrivere tutte le garanzie aggiuntive più adatte alle tue esigenze, e che comunque dovranno essere comunque sempre chiaramente indicate all’interno dello stesso contratto.

COSA OFFRE IL CONTRATTO BASE?

Ogni volta che sottoscrivi un contratto RC Auto, ogni polizza deve sempre offrirti la copertura totale del veicolo assicurato e devi avere sempre la certezza che gli eventuali danni vengano ripagati e che le spese siano coperte dalla compagnia assicurativa (a patto che non vi sia il dolo). Le compagnie dal 1 gennaio 2021 saranno inoltre tenute ad accettare le regole fisse dei contratti da loro stipulati senza togliere garanzie standard in fase di preventivo per abbassare i prezzi.

Con il nuovo contratto base potrai essere tu a decidere e a scegliere l’officina e la carrozzeria a cui vuoi affidare il tuo veicolo sia per ricevere una valutazione del danno, che per una successiva riparazione del sinistro in caso di incidente. Un modello standard di contratto unico e uguale su tutto il territorio nazionale in cui devono essere previste con chiarezza tutte le clausole e le condizioni da sottoscrivere.

LA TUA ASSICURAZIONE AUTO ADESSO PENSA A TE

Trasparenza e affidabilità sembrano le parole d’ordine di questa rivoluzione in campo assicurativo.

Potrai sempre contare su preventivi e contratti chiari e trasparenti.

Un nuovo modulo standard è stato messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti in collaborazione con l’IVASS. Ecco cosa troverai specificato all’interno di esso:

l'attestazione dello stato di rischio,

eventuali comunicazioni di modifiche del rischio assicurativo,

ciò che è escluso dalla copertura assicurativa,

le modalità di denuncia del sinistro e delle controversie,

l'estensione territoriale dell'assicurazione,

la gestione del trasferimento di proprietà

la rivalsa

la durata della polizza

IL NUOVO CONTRATTO BASE SARA’ DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO

Chiarezza, trasparenza, semplicità, queste le novità introdotte dall’attuazione del decreto che regola il contratto base della RC auto. Il contratto sarà uguale per tutte le compagnie del territorio nazionale. La rivoluzione coinvolgerà anche le compagnie operanti online.

Il nuovo documento rilasciato dal Ministero dei Trasporti e dall’IVASS infatti, sarà disponibile anche in versione elettronica e le compagnie potranno fornirlo ai clienti anche online. Il modello elettronico del preventivo diventerà lo standard che sarà utilizzato dalle compagnie per le loro offerte, come già accade per alcune compagnie assicurative che si sono affermate online, come Zurich Connect.