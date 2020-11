B2B, gioco responsabile e omni-channel: il processo di trasformazione dell’online

Gioco Responsabile, Business-to-Business, tasse alle stelle e Decreto Dignità: tutti temi che convergono sulla filiera del gioco e sul mondo dell’azzardo in generale. Il 2019 aveva lasciato parecchi strascichi, ma si era chiuso con qualche nota positiva: i dati parlavano di una crescita del +12,4% rispetto al 2018 e solo i casinò online hanno portato in dote un +17% rispetto al 2018.

Lo scorso anno la filiera si era prefissata un obiettivo: arrivare ad un ulteriore salto di qualità nel 2020, lanciando nuovi titoli e mettendo in campo nuovi strumenti per colpire gli utenti. Dando comunque una priorità fondamentale all’esperienza di gioco, sempre più interattiva. Rendere il gioco ancora più esperienziale, ancora più competitivo. Nonostante soprattutto l’aumento continuo e perenne della tassazione, con il PREU alle stelle, il gioco italiano si è candidato a protagonista del mercato.

Per tutta la filiera resta fondamentale il mercato dei casinò, soprattutto dal fronte del marketing. In particolare del marketing ban, che sta avendo grande impatto sulle strategie degli operatori e sulla gestione dei clienti. Collaborando, comunque, condividendo strategie e fidelizzando gli utenti. Centrale resta e resterà l’utilizzo di strumenti promozionali in-game, ancora più importanti ora che le altre iniziative di marketing hanno subito un ulteriore stop. Ma il focus principale per tutte le altre aziende è un altro: l’omnichannel, per esempio, è considerata l’unica strategia di estensione dei prodotti sul mercato. Al fianco del “Gioco Responsabile”, mission e vision di ogni azienda d’azzardo che si rispetti, in termini di moderazione e controllo. Il tutto a favore di un protocollo oggi parte del DNA di ogni operatore, e che prevede lo schieramento in campo di strumenti utili al supporto dell’esperienza di gioco, di un ambiente sicuro e controllato e che non prevede la partecipazione di minorenni.

La necessità è una: proteggere e tutelare il cliente in un ambiente di gioco fisico ma anche mentale in cui domini in tutti i suoi aspetti la sicurezza. Coerenza, trasparenza, fiducia: sono queste le tre basi portanti di un progetto lungo ma sicuramente ambizioso. Uno dei mezzi maggiormente attraenti per i clienti, infatti, è un metodo che sta riscuotendo grande successo. Si tratta del cosiddetto “bonus senza deposito”, un bonus ontologicamente pensato come “anti-truffa”, da sfruttare una volta registratisi nei portali senza spendere denaro e da utilizzare all’occorrenza per giocare online, anche ai giochi da casinò. Strumento questo che sa di garanzia e che aiuta, in un certo senso, anche gli operatori. Aumentando cioè il numero di clienti che possono decidere di sottoscrivere un abbonamento ad uno dei tanti portali di gaming online che offrono questo tipo di soluzione.