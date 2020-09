Bioarchitettura, domani il seminario organizzato dal Formedil Cpt Taranto

Si parlerà soprattutto di bioarchitettura al seminario in programma domani, venerdì 18 settembre, organizzato dal Formedil Cpt Taranto in collaborazione con la sezione tarantina dell’istituto nazionale di Bioarchitettura, il collegio dei Geometri e gli ordini professionali degli Architetti e dei Periti industriali della provincia di Taranto. L’appuntamento è per le ore 15,30, in via Amendola 10, al quartiere Paolo VI, dove è ubicata la sede che generalmente ospita le esercitazioni pratiche dell’ente di formazione guidato dal direttore Franco Pasanisi. Per ragioni di sicurezza e di rispetto delle norme legate all’emergenza sanitaria il seminario, il primo in presenza organizzato dal Formedil Cpt Taranto dopo diversi mesi di attività didattica a distanza, è a numero chiuso.

Destinato ai professionisti del settore, il programma prevede diverse relazioni che affronteranno temi di strettissima attualità per quanto riguarda il comparto delle costruzioni: dalle tecniche decorative ecosostenibili agli interventi di risanamento dell’umidità attraverso miscele reattive naturali. Per la definizione dei contenuti ci si è tra l’altro avvalsi della collaborazione della società Materiaprima, molto attiva in questo ambito professionale. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 19.30.

L’evento è valido ai fini del rilascio dei crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali degli architetti e dei periti industriali e per gli iscritti al collegio dei Geometri della provincia di Taranto.