Bimbo di 14 mesi perde la vita in un incidente stradale sulla Erchie San Cosimo

Un’intera comunità di Torre Santa Susanna ed Erchie sconvolte per la morte di un bimbo di 14 mesi coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente la madre e una sorella. E’ successo questo pomeriggio, 10 agosto, sulla strada che collega San Cosimo alla Macchia con Erchie.

Isaia Valente, questo il suo nome, viaggiava a bordo di una Lancia Y guidata dalla madre che ad un incrocio si è scontrata contro una Ford Focus condotta da un uomo di Francavilla Fontana.

Il piccolo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del servizio 118 di Oria, non ce l’ha purtroppo fatta. Sotto osservazione ma parrebbe non in pericolo di vita anche madre e la sorellina, trasportate in ospedale a Brindisi a bordo di due autoambulanze.