La collega Lucia Iaia incassa un altro premio giornalistico

Si è svolta oggi pomeriggio, nell'aula consiliare della Regione Puglia, la cerimonia del Premio giornalistico nazionale "Tommaso Francavilla". Per la sezione carta stampata, quest'anno è stato assegnato alla giornalista Lucia J. Iaia, corrispondente del Nuovo Quotidiano di Puglia e già vincitrice del premio "A.Maglio" nel 2019.

A Maurizio Di Fazio il riconoscimento per il formato web e a Paola Russo per tv e radio. Giunto alla sua quinta edizione, il premio è istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti impegnati nella divulgazione della cultura politica, storica e sociale, in particolare della Puglia. Inoltre, questo riconoscimento assegnato a chi si è distinto sul campo, vuole essere un omaggio allo stile e al modo di svolgere questa professione con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di linguaggio e capacità di divulgazione delle notizie, così come ha sempre operato Tommaso Francavilla.

Alla manifestazione, sono intervenuti Mario Loizzo, presidente del consiglio regionale, Piero Ricci, presidente dell’ordine dei giornalisti della Puglia e diverse personalità del mondo giornalistico ed istituzionale.