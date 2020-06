Il Salento strega anche Bono Vox degli U2

La Puglia si conferma meta privilegiata di star e Very Important Person di ogni settore dello spettacolo e dell’arte. Il primo di cui si ha notizia ad affacciarsi sulle sponde dello Jonio è Bono Vox, voce e leader degli U2.

La star irlandese ha attraccato il suo yacht a vela di 50 metri alla panchina Salvatore Fotto del porto di Gallipoli. A bordo dell’imbarcazione di nome «Luna» ci sarebbero undici persone di equipaggio tra cui sette italiani.

In questa foto pubblicata sul sito Ilgallo.it, Paul Hewson, in arte Bono Vox, sorride ad una giovane donna prima di scendere a terra. Sullo sfondo il yacht Luna. Il cantante è stato poi visto in giro per la città.