​Le sponsorizzazioni sportive oggi: quale sarà il futuro degli sponsor

In ambito sportivo le sponsorizzazioni sono diventate sempre più importanti nel corso degli ultimi vent’anni. Non solo per quanto riguarda gli sport individuali, ma anche per quelli di squadra come ad esempio il calcio, il volley e il basket, le sponsorizzazioni sono un aspetto fondamentale, in quanto gli investimenti a supporto dello sport spesso fanno la differenza. Prendiamo come esempio il mondo del basket, dove a differenza degli altri sport agonistici, le sponsorizzazioni territoriali rappresentano il tessuto sociale della realtà in cui ci si muove.



Questo vale sia per il mercato e per lo sport italiano, ma è un principio su cui si basa da sempre il circuito della pallacanestro. Parliamo in effetti di uno sport molto più di nicchia, rispetto ad esempio al calcio, dove le regole di marketing e di engagement spesso rappresentano realtà più piccole e legate al territorio, a partire ad esempio dai diritti televisivi, fino ad arrivare al contesto degli sponsor. Un argomento che specialmente in un momento complesso come quello che stiamo attraversando, visto che il presidente della Fip ha rivolto un appello sul tema del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive.

Durante gli anni il circuito che ha investito di più nelle sponsorizzazioni sportive è stato quello di sale da gioco come casinò online dove è possibile destreggiarsi con una vasta scelta di giochi di abilità. Tra i tutorial presenti in rete troverete anche quelli che vi illustreranno e vi insegneranno come giocare alla roulette una delle principali attrattive presenti sul mercato odierno delle piattaforme dedicate ai giochi online in questo momento. Il circuito dei giochi online nel corso degli ultimi dieci anni è aumentato in maniera esponenziale in Italia sia per quanto riguarda le realtà come Sisal dove è possibile accedere attraverso il proprio smartphone o tablet di ultima generazione. Il mercato del gioco online nel corso degli ultimi anni ha spesso incontrato il settore sportivo, attraverso le sponsorizzazioni, che al momento sono state interrotte per effetto del Decreto Dignità, sia per quanto riguarda il mondo del calcio professionistico, sia per gli altri principali sport presenti sull’attuale palinsesto.

Per il basket italiano quando si parla di sponsorizzazioni è impossibile non citare il nome di Panasonic, il quale è stato Main Sponsor per la Lega Basket Serie A. Diciamo che le cose per il mondo del basket sono cambiate da quando in NBA si è deciso di rompere il tabù dei marchi sulle divise delle squadre, che fino a qualche tempo fa negli States non era consentito, a differenza dell’Europa, attraverso l’attuazione dei cosiddetti patch deals, accordi sulla toppa, che di fatto hanno aperto a nuovi scenari anche per il discorso delle sponsorizzazioni nel basket.

Si tratta di aperture che di fatto offrono la possibilità di avere un nuovo flusso di ricavi, visto che il mondo dello sport professionistico si basa soprattutto sulla capacità di stringere rapporti commerciali tra aziende che fino a qualche tempo fa non erano ancora entrate nel circuito di tipo sportivo. Per un brand è importante essere rappresentato in diversi ambiti, specialmente in quello di tipo sportivo, massimizzando il ritorno sul proprio investimento, rendendo i propri marchi sempre più riconoscibili.

Il settore delle sponsorizzazioni sportive è cresciuto rapidamente nel corso degli ultimi anni, sia per quanto riguarda sport individuali come la Formula 1, il tennis, la MotoGP, ma soprattutto per quello che concerne il mondo degli sport di squadra, come il basket, il volley e con risultati molto più importanti il calcio di massima divisione. L’esempio dell’NBA è stato indicativo per dare una nuova dimensione ai brand e alle sponsorizzazioni nell’ambito del basket professionistico.