Chiese aperte dal 18 ma con molte regole. L'ordinanza del vescovo

Il vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello, ha emanato un decreto che detta le nuove regole per le celebrazioni liturgiche in tutte le parrocchie della diocesi. Tra le disposizioni previste, oltre alle consuete misure sul distanziamento e sull’uso dei dispositivi di protezione, il vescovo ha ordinato il calcolo per la capienza di ogni chiesa (una persona ogni 2,25 metri quadrati, della zona destinata ai posti a sedere). L'ordinanza «dispensa dalla partecipazione alla celebrazione eucaristica in Chiesa coloro che sono in età avanzata o hanno motivi di salute». Altra novità riguarda l’acquasantiera che deve essere vuota e le modalità di raccolta delle offerte in denaro o beni alimentari per i nuovi poveri.

Le nuove norme entreranno in vigore il 18 maggio. Entro il 17 tutti i parroci della diocesi dovranno comunicare alla curio vescovile la capienza massima delle proprie chiese.

Pubblichiamo di seguito il testo completo dell’ordinanza del vescovo Pisanello.

VISTI

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 26 aprile u.s. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il Protocollo tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, siglato in data 7 maggio 2020;

TENUTO CONTO

del proprio Decreto del 30 aprile 2020, Prot. n. CD 48-2020, contenente le modalità di celebrazione dei funerali nella Diocesi di Oria dal 4 maggio 2020;

CONSIDERATO

che le modalità indicate dal Governo Italiano, nel rispetto della normativa sanitaria, per la graduale ripresa delle celebrazioni con il popolo, pur limitando il diritto costituzionale dell’esercizio della libertà di culto, hanno come priorità il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il presente DECRETO

dispone le modalità per la graduale ripresa di tutte le celebrazioni con il popolo nella Diocesi di Oria a partire dal 18 maggio p.v.: