UniBa: "In Puglia pochi tamponi". Lopalco: "perchè sono pochi i contagi"

La regione Puglia è quartultima in Italia per numero di tamponi eseguiti (solo 14 ogni 1000 residenti). E’ questo il risultato di un’indagine eseguita dal professore Giovanni Semeraro, ordinario di informatica presso l'Università di Bari Aldo Moro che ha analizzato il numero di esami eseguiti da tutte le regioni italiane. I tamponi eseguiti in Puglia, nel periodo preso in esame, sono stati cinque volte inferiori rispetto alle province autonome di Bolzano e Trento e la regione Veneto.





Commentando l’indagine, l’epidemiologo Luigi Lopalco, del comitato anticoronavirus della Regione Puglia, ha dichiarato che il basso numero di tamponi eseguiti in Puglia è dovuto alla minore presenza di contagiati nella regione.



Rispondendo poi alla domanda del giornalista della sede regionale Rai Tre Puglia, Giovanni Giampietro che gli chiedeva conto di un altro primato pugliese tra le regioni del Mezzogiorno, quello della mortalità di pazienti Covid positivi (circa il 10%), l’epidemiologo ha risposto che il dato è riferito al numero grezzo e non differenziato per fasce di età. «Probabilmente – ha detto – il fenomeno è legato al fatto che noi abbiamo avuto più anziani tre le persone contagiate».



Il responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia, ha inoltre diffuso una nota utile ad interpretare i dati dell’ultimo bollettino sui contagi in Puglia. «Queste oscillazioni giornaliere – ha detto - sono fisiologiche e prevediamo di continuare ad osservarle anche nei prossimi giorni. La nostra sorveglianza sul territorio è massiva, a fronte della ricerca attiva e tempestiva dei casi stiamo isolando tutti i focolai. Lo sforzo – ha concluso Lopalco - è quello di circoscrivere tutte le catene di contagio. Questi dati ancora una volta confermano il nostro forte messaggio a non abbassare la guardia».