Effetto Covid-10: iI settori del gioco che si fermano e quelli che vanno avanti

Lo stop alle lotterie - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilasciato un decreto con cui ha sospeso, senza limiti di tempo, la raccolta delle lotterie, a cui non si potrà più giocare né fisicamente nelle ricevitorie autorizzate, né sul web sulle apposite piattaforme di gioco.

Per capire le proporzioni dell’emergenza che stiamo vivendo, possiamo ricordare che nemmeno nel corso delle due guerre mondiali il gioco del Lotto fu oggetto di un provvedimento di sospensione da parte dell’allora classe politica.

La sospensione attuale riguarda invece non solo le lotterie principali come Lotto e SuperEnalotto, ma anche altri concorsi, come ad esempio SiVinceTutto, Eurojackpot o 10eLotto.

Stop anche alle scommesse sui principali campionati

Anche se esistono ancora delle possibilità di scommessa per gli appassionati del betting, un esempio sono le giocate sugli e-sport o su eventi di gossip o anche la politica estera, le scommesse legate ai maggiori eventi sportivi sono bloccate a causa della sospensione dei campionati in tutte le principali competizioni europee.L’unica possibilità di continuare a scommettere è data dalle Virtual Race, ovvero scommesse virtuali offerte dai migliori operatori di gioco. Parliamo di scommesse realizzate su eventi virtuali simulati da un software, che danno la possibilità agli appassionati di continuare a divertirsi con lo sport.

Il divertimento continua con i giochi online

Sulle piattaforme online di gioco, inoltre, gli utenti potranno continuare a divertirsi con i vari giochi di casino, come ad esempio le slot machine, il blackjack, la roulette e tanti altri giochi di carte. Grande attenzione, però, va posta sempre nella scelta della piattaforma dove giocare: è fondamentale accertarsi della presenza del marchio ADM che è una garanzia di sicurezza e di affidabilità del portale selezionato. Ricordiamo, inoltre, che per accedere all’offerta di gioco dei casino online è necessario essere maggiorenni.