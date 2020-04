Il movimento è formato da un gruppo di donne, più di 3.500 suddivise in realtà concrete in ogni parte d'Italia, con gruppi WhatsApp per ogni regione. E' aperto a tutte, solo donne, che hanno subito, subiscono o sono sensibili alla tematica della violenza. Il senso di tutto questo è che ognuna deve essere parte attiva per cambiare.

Grazie al supporto di tutte sono nati vari gruppi attivi, per uscire, reagire e contrastare ogni tipo di violenza:

-Gruppo di ascolto con l'aiuto di professioniste in tutte le parti d'Italia;

-Gruppo Skype per non essere più sole, in qualsiasi momento;

-Gruppo creativo per testimoniare la violenza attraverso la creatività;

-Musica in movimento per dare spazio a cantanti e musiciste;

-Libro movimento per creare un libro sulle testimonianze che ogni vittima può mandare a movimentoviolenzadonne@gmail.com;

-Movimento in video per creare video sul tema violenza;

-Scrittrici in movimento per pubblicare le proprie opere, poesie, fumetti, racconti;

-Auto mutuo aiuto in movimento per un aiuto concreto, con l'aiuto di persone che si mettono a disposizione;

-Donne da leggere per pubblicare su testate giornalistiche la vostra storia di violenza

https://www.facebook.com/groups/623338855079191