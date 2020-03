I motori dell’e-commerce in italia: tra le tipicità e il divertimento

Ormai anche i più analogici non possono fare a meno del potere di divulgazione di Internet, il quale è divenuto un vero e proprio “fenomeno di risonanza mondiale”, includendo in questo termine anche l’approccio alla vita e alle abitudini delle più piccole e ristrette comunità locali.

Sì, perché le prospettive di utilità offerte dal web combaciano non soltanto con le diverse esigenze dei cosiddetti “nativi digitali”, ma anche con le necessità delle persone appartenenti ad altre generazioni, le quali, per forza di cose, devono confrontarsi con il nuovo mezzo.

L’e-commerce, uno dei comparti di traino della digitalizzazione nel mondo e in Italia, è un caso esemplificativo della diffusione del web tra la gente di ogni tipo, nonché del suo utilizzo generalizzato.

Secondo gli ultimi dati utili, risalenti alle stime dello scorso anno, l’Osservatorio di B2c E commerce di Casaleggio Associati ha stimato una crescita di 15 punti percentuali per quanto concerne la vendita di prodotti e di servizi via web, con distinte ma incoraggianti percentuali tra le varie categorie.

Implicato in questa tendenza è, inevitabilmente, anche un aumento delle piattaforme di vendita online, come rilevano i dati diffusi da InfoCamere e Unioncamere risalenti allo scorso anno, i quali parlano di:

● 20mila imprese che vendono sul web (nell’anno di riferimento)

●un numero di aziende che propongono un’attività di e-commerce triplicato in soli 10 anni

●un ventaglio di attività, rispetto alla nuova tendenza del commercio online, che spazia dal food all’intrattenimento, dall’abbigliamento ai cosmetici, dall’arredamento al design, passando per altre categorie che seguono il normale andamento del mercato e delle richieste degli utenti/compratori.

Uno dei settori che ha risentito, in modo positivo, di questo aumento di preferenze verso l’e-commerce, è - quasi paradossalmente - il commercio di prodotti e tipicità locali, le quali grazie alla Rete hanno trovato un nuovo spazio di amplificazione, nonché nuovi mercati - si parla di un aumento delle vendite pari al 39 per cento in questo comparto nel 2019- .

Si tratta insomma di una tendenza, quella legata alle-commerce, che si rafforza grazie anche all’interazione tra operatori del settore, la quale molte volte - se strutturata nella giusta maniera - riesce a contemperare le esigenze dei negozi fisici e di quelli virtuali, che talvolta sono uniti in un unico interesse primario: vendere e soddisfare l’utente/consumatore.

L’importanza dell’interazione tra fisico e virtuale: il caso dell’entertainment

A questo proposito si pensi a un altro dei settori cardine del commercio nazionale elettronico: quello dell’intrattenimento, il quale vale, secondo le ultime stime, il 40 per cento del fatturato totale.

Volendo isolare - nella relazione tra le attività fisiche e quelle virtuali - un comparto nello specifico, tra quelli che riscuotono maggiore successo in tale ambito, ovvero quello dei giochi da casinò, va detto che i casinò fisici italiani hanno salutato il 2019 con un bilancio di ben 197,8 milioni di euro.

Si tratta di un successo condiviso anche dai casinò virtuali, e i due fenomeni non sono infatti in contraddizione: basti pensare a Snai, noto operatore che dispone anche di un seguito sul web, come dimostra la recensione di Snai Casinò da parte dei portali comparatori del settore.

Si tratta di un esempio che mette in evidenza il successo del web nell’e-commerce, senza dimenticare, appunto, l’importanza della relazione tra digitale e analogico nella vendita di un prodotto o di un servizio, indipendentemente dal mezzo della sua diffusione.

Lo smartphone: una risorsa per le attività telematiche, compresi gli acquisti

Sempre in quest’ottica, si pensi al successo crescente dello smartphone tra gli utenti e i potenziali acquirenti digitali di tutta Italia nell’ultimo periodo.

Si tratta di una risorsa, quella della tecnologia mobile, indiscutibile per la popolazione, che spesso utilizza la stessa anche per gli acquisti virtuali, oltre che per le varie applicazioni dedicate, appunto, all’intrattenimento nonché ad altre attività.

Il vantaggio delle app di settore sono, di certo, la velocità e la facilità di utilizzo, ovunque.

Ma va detto che le app possono rivelarsi importanti anche per la promozione dei negozi e dei punti di vendita fisici, sebbene non indispensabili.

Si pensi comunque, ad esempio, ad app come “Squisy”, che promuovono di giorno in giorno le offerte dei ristoranti e dei bar locali, oppure alle applicazioni come “DoveConviene”, che sintetizzano le promozioni del giorno dei supermercati in loco.