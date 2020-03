Misure di contenimento del virus, come si vive la quarantena

Non si conosce ancora il numero complessivo delle persone sottoposte ad isolamento fiduciario previsto dal piano di contenimento del coronavirus in Puglia. L’unico dato fornito dalle autorità sanitarie, è quello dei 100 passeggeri delle tre province salentine che hanno viaggiato sullo stesso volo preso dal paziente numero uno di Torricella. Tutti individuati e già in quarantena (ad eccezione dei turisti stranieri di cui non si hanno notizie), dal 28 febbraio conducono una vita da reclusi in casa. I protocolli a cui sono sottoposti sono elencati in un’apposita ordinanza notificata loro dai carabinieri del Nucleo di sanità. Al primo posto del decalogo si invita il soggetto a rimandare tutte le visite previste di estranei e di individuare una stanza dell’appartamento che deve essere dedicata esclusivamente a lui; la porta «deve restare abitualmente chiusa». Alle normali raccomandazioni di natura igienica degli ambienti (areazione, detersione), si raccomanda «l’esclusione del contatto diretto con i conviventi».

Il potenziale contagiato o contagiata, dovrà poi misurarsi la temperatura due volte al giorno e comunicare al proprio medico curante eventuali innalzamenti. Anche starnuti ripetuti o sintomatologia respiratoria di qualsiasi tipo, dovranno mettere in allarme il sanitario che a sua volta allerterà il servizio preposto al ricovero e all'esame del tampone per la ricerca del virus. Le stesse raccomandazioni riguardano anche i conviventi del quarantenato che, in caso di necessità, non si devono avvicinare oltre al metro di distanza. Anche i servizi igienici, se non si dispone di un bagno dedicato, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni uso usando sempre guanti monouso. Il personale dei dipartimenti di prevenzione delle Asl di competenza territoriale provvede inoltre a fornire ai soggetti i presidi di protezione individuale (mascherine) e impartire istruzioni per il loro corretto uso. In alcuni comuni i sindaci hanno firmato ordinanze che oltre alle raccomandazioni dettate dagli uffici sanitari prevedono controlli domiciliari da parte dei vigili urbani che verificano il rispetto dell’isolamento.

Nazareno Dinoi