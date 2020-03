Giochi, Puglia: nel 2019 spesi 1,1 miliardi, a Taranto 184 milioni

Ammonta a 1,1 miliardi di euro la spesa in giochi e scommesse in Puglia nel 2019, secondo un'elaborazione Agipronews su dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Circa un terzo della spesa va a Bari e provincia, con 352 milioni di euro, seguita da Lecce con 223,2 milioni e Taranto con 184,2 milioni. Seguono Foggia e provincia con 138,8 milioni, Brindisi con 124,3 milioni e Barletta-Andria-Trani con 115,1 milioni.

Leggera crescita dei giochi nel 2019: la spesa del gioco fisico e dell’online, nello scorso anno, è stata di 19,4 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto al 2018 (quando è stata pari a 18,9 miliardi di euro), mentre per il prelievo complessivo per l’erario è di 10,5 miliardi (+1%), come risulta da un’elaborazione di Agipronews su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. MSC/Agipro