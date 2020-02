Feto di gatto con una testa e due corpi, salva mamma gatta con intervento d'urgenza

Un feto di gatto malformato con una sola testa e due corpi è stato fatto abortire con un eccezionale parto cesareo eseguito in un laboratorio veterinario di Mesagne.

Ad eseguire il difficile e necessario intervento che avrebbe fatto morire mamma gatta (il feto deforme non sarebbe stato espulso spontaneamente con conseguenze drammatiche per la gatta), sono stati i veterinari Pietro Costantino Carrozzo e Valerio Valentini.

«Cesareo d'urgenza in una gatta pluripara per feto malformato incastrato nel canale del parto (feto con due corpi ed un'unica testa, che non sarebbe mai venuto al mondo)», fanno sapere i due veterinari su Facebook dove pubblicano il feto malformato. La gatta, fanno inoltre sapere, sta bene ed ha già ripreso le sue normali funzioni.