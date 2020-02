​Investimenti in Bitcoin, anche in Puglia cresce sempre di più l’interesse sulle criptovalute

Nel corso degli ultimi anni si è discusso sempre di più del Bitcoin e anche in Italia, in particolar modo in Puglia, ci sono stati pareri particolarmente favorevoli a questo prodotto innovativo. Soprattutto nel 2017, l’età dell’oro del Bitcoin, anche in Puglia diverse realtà si sono avvicinate con grandissimo interesse a questo tipo di investimento, che comunque deve ancora trovare una stabilità e una sicurezza che, fino a questo momento, le sono sconosciute. La Bitcoin Foundation Puglia è un’associazione che mira a tutelare, promuovere e favorire l’uso e la circolazione delle criptovalute e delle varie tecnologie correlate.



In effetti, il Bitcoin ha rappresentato uno dei prodotti più rivoluzionari proposti sul mercato in questo decennio che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Su L’insider è stata pubblicata una perfetta analisi sul percorso che è stato fatto da questa criptovaluta nel corso del decennio appena terminato. Il blog di Betway ha pubblicato dettagliatamente anche aneddotti e storie sulla criptovaluta. Tutto è partito nel biennio 2009-2010, con la prima transazione firmata Papa John’s e i primi investimenti. Al tempo stesso, sono arrivate anche le prime “beghe” dal punto di vista della sicurezza, ma con una convinzione che il Bitcoin potesse essere veramente la nuova valuta del decennio.

La diffusione anche dei primi bancomat a Vancouver e San Diego da cui poter effettuare i prelevamenti di Bitcoin. L’iniziativa di uno dei boxeur più famosi di sempre, ovvero Mike Tyson, che ha investito molto in questo settore, creando un bancomat che riportava proprio il suo nome, collocato a Las Vegas, in una location un po’ particolare, ovvero il LINQ Hotel & Casinò, che in realtà non accetta Bitcoin in modo diretto.

Dal 2016 al 2019, invece, si è verificata una vera e propria alternanza tra momenti di crescita e altri di cadute a picco. Nel 2017 il Bitcoin ha toccato il suo massimo storico, pari a 19783,06 dollari. Un vero e proprio colpo di fortuna per tutti coloro che avevano precedentemente investito in Bitcoin, come ad esempio il rapper 50 Cent. Pensate che l’artista americano ha guadagnato oltre 8 milioni di dollari da un conto in Bitcoin che si era completamente dimenticato di avere. Un periodo d’oro di questa criptovaluta che, però, è crollato in men che non si dica, visto che si è attestato intorno ai 3300 dollari alla fine del 2018. Nel 2019 un altro rialzo, ma è chiaro che serve stabilità prima di fare grandi investimenti: il 2020, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe portare novità positive. Il grande cambiamento che potrebbe influenzare notevolmente il loro valore è il calo della ricompensa che finisce nelle mani della rete Bitcoin per ogni blocco, che prenderà il via dal prossimo mese di maggio. Da qui, la maggiore urgenza nell’acquisto di Bitcoin e il relativo aumento di popolarità che ne potrebbe scaturire.