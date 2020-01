Auto si ribalta conducente trasportato in codice rosso

Una Renault Modus con una persona a bordo è uscita fuori strada ribaltandosi questa sera, martedì 14 gennaio, sulla Statale per Bari in località Gorgognolo, in provincia di Brindisi.

Il guidatore che è rimasto incastrato nell’abitacolo capovolto, è stato liberato dai vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere dell’auto. E’ stato poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato con codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.