Un pò di Lecce nella grossa vincita a «L'Eredità»: 210mila euro

Ha radici leccesi la concorrente che questa sera ha vinto 210mila euro nella puntata de “L’eredità”. Con la parola “Le mura”, la fortunatissima leccese di nome Valentina ha incassato il premio che è tra i più altri della popolarissima trasmissione condotta da Flavio Insinna.

La donna, commossa e in lacrime, ha raccontato un aneddoto legato a suo nonno che non c’è più. «Dodici anni fa – ha detto – mio nonno mi disse di partecipare perché averi vinto; lui purtroppo non è arrivato a vedermi». Valentina, receptionist d’hotel, è nata a Torino, è cresciuta a Lecce e vive a Firenze.